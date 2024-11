Vielleicht habt ihr das Wort ja schonmal gehört: "Hospiz" kommt aus dem Lateinischen und heißt wörtlich übersetzt sowas wie "Herberge".

Ein Hospiz ist ein Ort, an dem schwerkranke Menschen ihre letzten Wochen und Monate verbringen, bis sie sterben. Es ist also ein Ort, an dem der Tod allgegenwärtig ist.

Ein Ort für schwerkranke Menschen

Das ist vor allem dann eine traurige Vorstellung, wenn wir an Kinderhospize denken. Denn der Gedanke, dass auch Kinder so schwer krank sein können, dass sie sterben, ist besonders traurig.

Wir wollen euch aber auch die andere Seite von Hospizen vorstellen: Es sind sehr freundlich und schön gestaltete, gemütliche Häuser, in denen liebevolle Pflegerinnen und Pfleger arbeiten.