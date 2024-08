Am 28. August starten in Paris die Paralympics 2024, also die Olympischen Spiele für Menschen mit körperlicher Behinderung. Friederike ist dabei! Im 100 und 400 Meter Sprint und im Weitsprung wird sie das "Team Deutschland Paralympics" vertreten.

Gerade bereitet sich Friederike im Trainingslager in Kienbaum in Brandenburg auf ihre Wettkämpfe vor. Bei MausLive erzählt sie über ihre Vorbereitung und das Drumherum bei so einem sportlichen Großereignis.